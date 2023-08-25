У Тернопільській громаді відмінили часове обмеження на продаж алкогольних напоїв у торгівельній мережі та закладах ресторанного господарства.

З 24 серпня алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво реалізуватимуть з 8.00 до 22.00, а в закладах, яким встановлено нічний режим роботи – до 23.00. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 24 серпня.

Перед розглядом цього питання на виконкомі його обговорили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді 21 серпня. На ній начальниця відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Галина Горєва поінформувала присутніх, що на Раді оборони області 15 серпня прийняли рішення щодо доцільності збільшення термінів, під час яких дозволено продаж алкоголю у громадах. Це необхідно для збільшення надходжень до місцевого бюджету від сплати суб’єктами господарювання акцизного збору з роздрібної торгівлі алкогольними напоями в повному обсязі.

У протоколі засідання комісії також вказано, що алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво заборонено продавати працівникам у формі правоохоронних органів, військовослужбовцям Збройних сил України, територіальної оборони, Національної гвардії України, інших воєнізованих формувань та особам зі зброєю.