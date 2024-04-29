П’ятеро ветеранів з Тернопільщини перемогли у конкурсі Варто: скільки грошей їм вдасться залучити

5 ветеранських бізнесів з Тернопільщини перемогли у конкурсі фінансування “Варто почати власну справу” від Українського ветеранського фонду. Переможців обирала незалежна експертна комісія.

“Наразі триває процес підписання контрактів з переможцями. За контрактами ветеранські бізнес-проєкти отримають 7,4 мільйона гривень на реалізацію своїх підприємницьких ініціатив та розвиток. Кожен ветеранський бізнес є соціально-відповідальним, тому очікуємо, що підтримані ініціативи не лише стимулюватимуть економіку в громадах, а й позитивно впливатимуть загалом на ситуацію з працевлаштуванням, виробництвом та наданням послуг в регіонах”, — каже Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

Нагадаємо, 22 квітня оголошено загальну кількість переможців. 85 ветеранських бізнес-проєктів з усієї України перемогли у конкурсі. Всього надійшло 219 заявок.

Суми фінансування, за умовами конкурсу, для учасників становлять від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Список проєктів-переможців можна переглянути за посиланням: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-pochaty-vlasnu-spravu/.