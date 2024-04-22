Як ми повідомляли, в суботу медики швидкої госпіталізували підлітків, котрі були у непритомному стані у приміщенні недобудованої школи в Кутківцях. Цей інцидент сьогодні прокоментували у поліції.

Як встановили правоохоронці, компанія молодих осіб розпивала алкогольні напої. Після цього у двох юнаків, 14-ти та 15-ти років, раптово погіршилося самопочуття. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала хлопців із гострим отруєнням невідомої етіології. На даний час загрози життю та здоров’ю дітей не має.

За попередньою інформацією, алкоголь неповнолітнім придбав дорослий. Поліцейські встановлюють деталі та обставини події. Вирішується питання щодо притягнення батьків або осіб, які їх замінюють до адміністративної відповідальності відповідно до частини 3 статті 184 (неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці нагадують, що за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння настає адміністративна відповідальність відповідно до статті 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.