Про небезпеку куріння в ліжку вже чимало сказано та написано, але щоразу – нові жертви. Останній випадок трапився в новорічну ніч.

Як повідомляють у ДСНС, 1 січня о 00:41 на пункт зв’язку 20-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Воробіївка Підволочиського району. До місця події негайно направлено черговий караул 20-ї ДПРЧ та додатково залучено сили місцевої пожежної команди с. Кошляки.

Горіння супроводжувалось інтенсивним задимленням, існувала загроза поширення полум’я. Оцінивши обстановку, керівник гасіння пожежі прийняв рішення про залучення до гасіння ланки газодимозахисної служби.

Працюючи в екстремальних умовах вогнеборці оперативно локалізували пожежу, зупинивши поширення полум’я на площі 30 м. кв, а о 02:27 повністю приборкали стихію.

На жаль не обійшлось без жертв: на місці події, посеред згарища, виявлено загиблого власника помешкання, громадянина 1957 року народження, пагубна звичка якого – паління в ліжку, ймовірно й стала причиною трагедії.