Зі збільшенням інформаційних новин щодо можливих вимкнень електроенергії, розпочався попит на генератори. Активізувалися і шахраї з вигідними пропозиціями.

У пастку зловмисників потрапила жителька Тернополя. Вона знайшла в інтернет-мережі оголошення про продаж потужного генератора. Підійшли параметри і ціна, незважаючи на те, що продавець просив стовідсоткову оплату. Гроші чималі – понад 90 тисяч гривень, однак тернополянка не перевіривши ніяких даних, здійснила оплату на банківський рахунок.

Товару жінка так і не отримала. Уже згодом зрозуміла, що оплатила за вигаданий товар шахраєві.

Слідчі внесли даний факт в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.