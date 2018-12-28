Що будуватиме у Тернополі Креатор-Буд в 2019-му році. ВІДЕО

28/12/2018 0
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У 2019-му році будівельна компанія Креатор-Буд стартує з новим проектом у центрі Тернополя – житловий комплекс та торгово-розважальний центр «МЕТРОПОЛЬ» на вулиці Шептицького –Доли.

І продовжує будівництво другої черги житлового мікрорайону «Беверлі Хіллз» на вулиці Микулинецькій, «Варшавського мікрорайону»  – 5- черга, Підволочиське шосе.

Продовжується зведення будинків на вулиці Чумацькій – ЖК «Панорама», Новий світ – ЖК «Green Line», провулку Галицькому, вулиці  Лепкого – «Говард- 2» та проспекті Бандери – «Парковий комплекс», 4-та черга.

Деталі на сайті www.kreator-bud.com.

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