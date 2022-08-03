Коли сигнал тривоги нині залунає,

Буває, думка дика в голову вдаряє

І починаєш мислити як справжній панікер:

Що саме твій “Калібр” наступний або “Іскандер”

Вони немов отруйні оси нині в небі хазяйнують

І України тіло жалять і руйнують,

І смерть несуть щоденно і повсюдно,

І гинуть скрізь безвинні зовсім люди,

І, що подвійно страшно – наші з вами діти

Як це жахливе зло приборкати і зупинити?

А ще, буває, свердлить мозок думка мов примара,

Що все це горе – це для нас із вами кара

За психологію гетьмансько-хуторянську,

За те, що розвелося серед нас “мажорне” панство,

За те, що ми десятиліттями “давали”, “брали” й розкрадали,

А про держави міць всі разом аніскілечки не дбали

Розплата за це все сьогодні очевидна і жорстока:

Руїни, згарища і вирви від ракет глибокі,

Тіла розірвані й знівечені, серед них – дитячі,

Жіночі плечі, що здригаються від плачу,

Щоденні звістки з фронту про краян загиблих –

Живі на фото очі ще, а нині – вже застиглі

Росія винна в цім усім, це – безумовно,

Але… чи ми, бува, не допомогли їй в цьому?

За чварами й інтригами забули, що потрібно сани влітку готувати,

А нині… прилетить “Калібр”, чи буду день наступний мати?