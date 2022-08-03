Коли сигнал тривоги нині залунає,
Буває, думка дика в голову вдаряє
І починаєш мислити як справжній панікер:
Що саме твій “Калібр” наступний або “Іскандер”
Вони немов отруйні оси нині в небі хазяйнують
І України тіло жалять і руйнують,
І смерть несуть щоденно і повсюдно,
І гинуть скрізь безвинні зовсім люди,
І, що подвійно страшно – наші з вами діти
Як це жахливе зло приборкати і зупинити?
А ще, буває, свердлить мозок думка мов примара,
Що все це горе – це для нас із вами кара
За психологію гетьмансько-хуторянську,
За те, що розвелося серед нас “мажорне” панство,
За те, що ми десятиліттями “давали”, “брали” й розкрадали,
А про держави міць всі разом аніскілечки не дбали
Розплата за це все сьогодні очевидна і жорстока:
Руїни, згарища і вирви від ракет глибокі,
Тіла розірвані й знівечені, серед них – дитячі,
Жіночі плечі, що здригаються від плачу,
Щоденні звістки з фронту про краян загиблих –
Живі на фото очі ще, а нині – вже застиглі
Росія винна в цім усім, це – безумовно,
Але… чи ми, бува, не допомогли їй в цьому?
За чварами й інтригами забули, що потрібно сани влітку готувати,
А нині… прилетить “Калібр”, чи буду день наступний мати?