Світ

Спустили на гальмах?

Не знаю, наскільки ця інформація правдива, але довелося прочитати, що Михаїл Єфремов, засуджений на 7,5 року за “п’яне” ДТП зі смертельним наслідком, скоєне рік тому, вже фактично й не “сидить”. З колонії в Білгородській області його повернули в Москву. За наявною інформацією, актор погодився на співробітництво зі слідством – “здати” наркодилерів, з якими був пов’язаний. Нібито за його “наводкою” слідчим вдалося вийти на важливі фігури в наркобізнесі. За це Єфремову забезпечені особливі умови за програмою захисту свідків. Швидше за все, він пробуде в Москві увесь свій термін ув’язнення і звільниться умовно-достроково. Повідомляється також, що актору дозволено самому виходити на вулицю, однак при цьому він маскується, щоб не бути впізнаним. Його адвокати не коментують цю інформацією, однак, судячи з усього, вимальовується класичне “спускання на гальмах”…

Покращення від… ізоляції

Трохи дивно, судячи з інформації щодо зростання домашнього насилля, але… згідно з висновками британських фахівців, ізоляція на карантині поліпшила психічне здоров’я людей. Попри початкове зниження рівня щастя до локдауну в березні 2020 року, в останні кілька тижнів квітня 2021-го знизився рівень тривожності. Це стосувалося як здорових людей, так і тих, які страждають на психічні розлади. Як вважають дослідники, депресія може змусити нас почуватися самотніми. Коли ж люди навколо нас виходять на вулицю і веселяться, це може лише погіршити ситуацію. В умовах ізоляції ми всі опинилися в рівному становищі. Можна сказати, з’явилася ясна, ідентифікаційна причина, через яку ми могли почуватися пригніченими. Саме це принесло полегшення тим, хто боровся з депресією у нормальні часи. То що ж – виходить “Нема зла, щоб на добре не вийшло”?

НАТО: відсутність і присутність

Той факт, що Україну не запросили на саміт лідерів країн НАТО, викликав, м’яко кажучи, подив у нашого керівництва. Як пояснив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, нинішній захід, що відбудеться 14 червня, не передбачає участі країн-партнерів. Саме тому до Брюсселя не запрошували представників України та Грузії. “Саміт буде тільки для союзників, і триватиме він лише один день. Наступного разу в нас, можливо, буде більше часу і ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати стосовно того, коли відбудуться такі зустрічі”, – дипломатично зазначив Столтенберг. Він також заявив, що НАТО приділяє багато уваги Чорноморському регіону, в тому числі співпрацюючи з Україною та Грузією. “Ми обмінюємося інформацією, допомагаємо зміцнювати можливості і ми маємо присутність НАТО в регіоні Чорного моря на суші, у повітрі та на воді”, – додав генсек.

Україна

Таки вирок?

Скидається на те, що президентська команда відшукала хитромудрий спосіб, як зробити так, щоб слова Володимира Зеленського “Я не ваш опонент – я ваш вирок” почали, так би мовити, матеріалізовуватися. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Ігор Коломойський і Петро Порошенко цілком відповідають критеріям потрапляння до реєстру олігархів, передбаченого президентським законопроєктом про деолігархізацію. Очевидно, задля їхньої інформації на сайті Верховної Ради з’явився текст проєкту закону Президента про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть наступним критеріям: беруть участь у політичному житті, мають вплив на ЗМІ, є кінцевими бенефіціарними власниками монополії, підтверджена вартість активів яких перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (2 млрд 270 млн). І.Коломойський відреагував звично насмішкувато, а от вираз очей головних адвокатів П.Порошенка в політичних студіях – А.Герасимова і О.Гончаренка – свідчить про те, що сміятися з цього приводу їм наразі не хочеться…

Нові звички…

Нові часи диктують нові звички – набагато більш дикі, ніж колись. Як раніше вирішувалися вуличні конфлікти? Найчастіше – кулаком в пику опоненту. Ну, а коли вже пускали в хід щось колючо-ріжуче, то це вже було справжня НП. Нині ж у кишенях обивателів частенько водяться такі господарські речі, як гранати, які вони, не довго вагаючись, пускають в хід. А справді, навіщо вдаватися до примітивних “пер”, коли можна “рєшить праблєму” радикально. Як це зробив один неадекват (ох, і розвелося їх нині…) у Харкові. Як повідомили очевидці, виник конфлікт, внаслідок якого п’яний чи “обдовбаний” суб’єкт вихопив гранату РГД-5 (радіус вбивчої дії осколків – 25 м) і кинув її на землю. Розповідають, що бабахнуло на весь район. Постраждало п’ятеро людей віком від 16 до 33 років. У них – осколкові поранення ніг, рук, грудей. Скажете, Харків далеко і до нас ті осколки не долетять? Надмірний і безпідставний оптимізм – у нас теж мало не щодня можна прочитати про затримання любителів “кишенькової артилерії”…

Тернопілля

… і старі звичаї

Що б там хто не казав, а таки живучі в нашому краї козацькі звичаї. Це стосується не лише зачісок і вусів. Відомо, як запорожці карали за пияцтво в бойових умовах: нетверезих побратимів (які переставали ними бути) на морі викидали за борт, а під час сухопутного маршу прив’язували до коня і ганяли по степу, доки пияцюга не віддавав Богу душу. Схильному до чарки та усіляких хуліганських вчинків жителеві одного з районів пощастило, що він живе не в ті часи: за схожі “прєгрєшенія” його нині “лише” запхали в багажник автівки а потім – погрожували втопити. Важко сказати, чи навернуло це його до праведного життя, а от добрі наміри “вихователів-волонтерів” правоохоронці не оцінили і тепер інкримінують їм незаконне позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень. А, може, варто б таки згадати оті старі звичаї? Зокрема, взяти – і відтяти злодійську руку, яка поцупила штангу на спортмайданчику в парку Шевченка. Наостанок – про більш приємне: результатом розвитку цифрових компетентностей жителів громади буде досягнення цифрової грамотності населення в наступні 5 років. Не кожен зрозумів, про що мова? Я теж не дуже, але – все одно приємно.