Пораненим внаслідок ракетного обстрілу у Чорткові виплатять по 10 тисяч гривень

Людям, які отримали поранення внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Він зазначив, що для цього із бюджету громади вже виділили 300 тисяч гривень.

Допомога медиків знадобилася 30 потерпілим.

Станом 20 червня у лікарні досі перебувають троє постраждалих внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, решта – на амбулаторному лікуванні.

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