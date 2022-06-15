Ракетні обстріли завдали збитків чортківським підприємцям майже на два мільйони гривень.
Про це повідомляє Чортківська міська рада.
Окрім житлових будинків, під час обстрілу рашистами Чорткова постраждали і об’єкти підприємницької діяльності. На даний момент комісія обстежила 18 об’єктів бізнесу, котрі постраждали від вибухової хвилі.
За попередніми розрахунками, відновлення та ліквідація наслідків обстрілів вартуватиме підприємцям понад 1,8 млн гривень. У міськраді зауважують, що це приблизна вартість матеріалів для відновлення будівель.
Більшість із них мають схожі пошкодження – вибиті віконні конструкції, пошкоджені склопакети, дверні блоки. Окрім того, у п’яти будівлях доведеться проводити капітальний ремонт даху, ще у 2 – поточний.
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