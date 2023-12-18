Поламані ребра і пошкоджені органи: чоловік через ревнощі забив дружину до смерті

Кровотечі, поломані ребра та забої внутрішніх органів – усе це стало причиною смерті жительки села Старий Збараж. З такими травмами жінка прожила три дні. До медиків не зверталася і як наслідок – втратила свідомість та померла.

Про бездиханне тіло жінки на лінію “102” повідомили сусіди. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірок стало відомо, що потерпіла за життя зловживала спиртними напоями та вела антисоціальний спосіб життя.

“Потерпілу оглядав судово-медичний експерт. На тілі жінки він виявив численні травми та синці. А уже після розтину стало відомо, що причина смерті – ушкодження, отримані кілька днів перед смертю”, – каже начальник СКП відділення поліції N4 (м. Збараж) Віталій Пахлан.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили, що жінку побив її чоловік. Підозрюваного розшукали та затримали. Чоловік у скоєному зізнався. Він каже, що травмував дружину через ревнощі.

Йому уже оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 ККУ. Триває слідство.