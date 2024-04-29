Тернопільські артилеристи у Вербну неділю освятили гілочки верби у зоні бойових дій.

Про це повідомили на сторінці бригади.

“Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знайшли в районі виконання завдань Українську церкву та в цей святковий день освятили гілочки верби і передали бойовим побратимам на вогневі позиції, щоб наші герої теж відчули дух свята, пригадали наші Українські традиції та думками перенеслись до своїх рідних і близьких.

Наближаємо Перемогу, щоб повернутись назавжди”, – ідеться у повідомленні бригади.



