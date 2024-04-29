“Були зайняті тим, щоб посвятити вербу”: як реагували тернополяни на акцію на підтримку полонених захисників

У Тернополі відбулася акція на підтримку полонених захисників. Із плакатами “Полон вбиває”, “Де Азов?”, “Безвісти зниклі — не означає забуті” люди вийшли на вулицю Гетьмана Сагайдачного поблизу Архикатедрального собору. До акції долучилися 40 людей.

Про це Суспільному розповіла співорганізаторка Наталія Дубиніна. За її словами, такі акції організовують раз на два тижні. Обирають місця, де проходить найбільше людей.

“Ми виходимо, щоб нагадати суспільству, що є люди, які зараз перебувають у полоні. Щоб пам’ятали за них і боролися за полонених. Оскільки сьогодні Вербна неділя та багато людей прийшли на службу, ми вирішили стояти біля Архикатедрального собору, щоб якомога більше тернополян і гостей міста побачили нас і згадали про тих, хто в полоні чи безвісти зник”.

До акції долучилися рідні та друзі бійців “Азову”, 46-ої окремої аеромобільної бригади, а також інших бригад.

На акцію вийшла й тернопільська фотографиня Надія Ротман. Каже, завжди намагається долучатися до таких заходів, а також розповідає про них у своїх соцмережах.

“Роблю репортажні фото, після кожної акції обов’язково публікую відео, виставляю сторіси, тобто не просто долучаюся як учасниця, але й допомагаю інформаційно”.

Надія каже, не завжди тернополяни звертають увагу на учасників акції.

“Сьогодні я була розчарована реакцією людей, оскільки ми стояли біля Архикатедрального собору і всі люди, які прийшли на службу, не проявили жодної реакції. Вони просто дивилися, але були зайняті тим, щоб посвятити вербу. Одиниці зробили якесь фото і виставили в мережі, але більшість просто проходила повз. Те ж саме з автівками, ми стояли більше години й за весь цей час буквально три машини посигналили нам. Під час попередніх акцій водії автівок, маршруток були активні — сигналили, підтримували. В принципі я не здивована, вже звикла до байдужості наших тернополян. Але було багато людей, сподіваюся, вони хоча б побачили, прочитали, на секунду звернули увагу, відволіклися від свята та подумали про тих, хто в полоні”.

Акції планують проводити й надалі, розповіла співорганізаторка Наталія Дубиніна.

Нагадаємо, після боїв за Маріуполь в російському полоні опинилися понад 2,5 тисячі українських бійців. Про це 6 червня 2022 року під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

29 липня минулого року Генштаб Збройних сил повідомив, що російські війська підірвали одну з будівель колонії в Оленівці, де утримували полонених. За даними Офісу Генпрокурора України, близько 40 людей загинули, 130 осіб отримали поранення.