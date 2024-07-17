З ворожого полону повернувся ще один захисник з Тернопільщини. ФОТО

Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх”, – зазначив президент.

За інформацією Тернопільської ОВА, один військовополонений, якого повернули сьогодні з російського полону – житель Чортківщини.

“Вітаємо земляка!

Радіємо за його рідних, які дочекались свого Героя!

Сподіваємось на швидке повернення кожного українця на рідну землю!”.