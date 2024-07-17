Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
“Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх”, – зазначив президент.
За інформацією Тернопільської ОВА, один військовополонений, якого повернули сьогодні з російського полону – житель Чортківщини.
“Вітаємо земляка!
Радіємо за його рідних, які дочекались свого Героя!
Сподіваємось на швидке повернення кожного українця на рідну землю!”.