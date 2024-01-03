В автомобілі жителя Кременецького району виявлено два предмети, схожі на зброю.

Наряд відділення поліції міста Ланівці зупинив у селищі Вишнівець автомобіль за кермом якого перебував житель Кременецького району. Під час огляду транспортного засобу у багажному відділенні було виявлено два предмети, зовні схожі на зброю.

Під час огляду речових доказів один предмет візуально нагадував обріз гладкоствольної мисливської рушниці, а інший – карабін Мосіна. На обох предметах відсутнє маркування.

Вилучене поліцейські скерували на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу. Санкція статті – від трьох до семи років позбавлення волі.