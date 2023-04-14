Нещодавно виповнилося лише 22 роки: на фронті загинув випускник Кременецької академії

Вчора на фронті загинув випускник Кременецької гуманітарно-педагогічної академії Олександр Коблюк.

Важку звістку повідомили на сторінці навчального закладу.

“Вічна слава Герою України!

Найщиріші співчуття рідним та близьким!

Саша, ми ніколи тебе не забудемо. Ніколи!

Щирі співчуття сім’ї Олександра від колективу академії, студентів та одногрупників!”, – ідеться у дописі.

Олександр проживав у селі Верба Дубенського району Рівненщини. У 2022 році закінчив Кременецьку академію за спеціальністю середня освіта (Історія). Після проходження строкової військової служби продовжив службу за контрактом. Був стрільцем-помічником гранатометника.

“У невимовній зажурі земляки Олександра. Адже молодий Воїн був щирим другом, однокласником, надихав усіх до життя. Молодому патріоту України 1 квітня виповнилося лише 22”, – зазначають на сторінці Дубенської районної ради.