У селі Великий Кунинець на Тернопільщині сільськогосподарською технікою зіпсували новий асфальт.

Про це повідомляють на сторінці Вишнівецької ОТГ у Фейсбуці.

“9 серпня у Вишнівецьку селищну раду надійшло повідомлення про те, що невстановленим механізмом (наймовірніше, 6-ма дисками дискової борони) було пошкоджено 800 метрів асфальтового полотна дороги загального користування місцевого значення С200611 М19 – Залісці у с. Великий Кунинець – від автотраси М19. За даним фактом повідомлено відділення поліції №2 м. Ланівці.

Просимо причетних осіб, чи тим, кому відомі обставини події добровільно звернутися у Вишнівецьку селищну раду чи до старости села.

Будьмо свідомими людьми, поважаймо працю інших та цінуймо спільне майно громади!”, – ідеться у повідомленні.