Вчора близько 18.20 під кригу тернопільського ставу провалився чоловік. Рятувальники за лічені хвилини прибули до водойми і витягнули його. Потерпілого доставили до берега та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, повідомлення про те, що навпроти ресторану “Сапсан” під кригу провалився чоловік, рятувальники отримали о 18.27. На місце події негайно направили черговий караул 1 державної пожежно-рятувальної частини та працівників оперативно-координаційного центру.

“Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників, які за допомогою спеціального обладнання за лічені хвилини добралися до потерпілого та вчасно надали йому допомогу – вдалося врятувати людське життя. Потерпілого доставлено до берега та передано працівникам екстреної медичної допомоги”.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням не виходити на кригу, адже під час весняного потепління перебувати там небезпечно.