Мешканець Тернопільщини вивозив за кордон ухилянтів: брав по шість тисяч доларів

Правоохоронці задокументували протиправні дії уродженця Тернопільщини, який поза пунктом пропуску організував переправлення до Республіки Румунія п’ятьох чоловіків призовного віку.

За клопотанням слідчих поліції суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Відповідно до чинного законодавства, йому загрожує позбавлення волі до дев’яти років та конфіскація майна.

Співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно з прикордонниками викрили 50-річного чоловіка в організації незаконного трансферу через державний кордон групи осіб віком від 20 до 45 років. Свої «послуги» фігурант оцінив від 5 до 6 тисяч євро з кожного.

Так, перед лінією розмежування державного кордону України і Республіки Румунія у селі Чудей прикордонний загін затримав п’ятьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути державний кордон. Організатора нелегального бізнесу правоохоронці затримали на виїзді з території Чернівецької області у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану обмежується виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.