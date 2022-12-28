Кому пропонують 20 000 гривень: ТОП-10 грудневих вакансій та зарплат на Тернопільщині

На 26 грудня 2022 року більшість вакансій, якими оперувала служба зайнятості Тернопільської області, були у переробній промисловості, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, транспорті, освіті, торгівлі. З них 12,9% – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Так, зарплату у 20 тис. грн пропонують лікарям різних спеціалізацій, водіям тролейбуса та начальникам підрозділів; 18 тис. грн – начальникам дільниці. По 15 тис. грн роботодавці готові платити керуючому відділенням банку, медичному директору, логістам, лікарям-лаборантам, інженерам-енергетикам і інженерам з метрології; по 14 тис. грн. – головним бухгалтерам і трактористам; по 13,5 тис. грн – слюсарям-електрикам, рентгенолаборантам, асистентам ерготерапевта та фізтерапевта, медсестрам з масажу.

У десятку найбільше потрібних роботодавцям Тернопільщини працівників увійшли: водій, електромонтер, медсестра, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, швачка, майстер виробничого навчання, вчитель, головний бухгалтер, перукар. Постійно є потреба у лікарях різних спеціалізацій.