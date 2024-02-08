Хвиля похолодання насувається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї можливі опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону. Відтак в області зберігатиметься похмура погода, вітер західний з переходом на східний. Температура повітря впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла. «Через Україну витягнеться ось така довга фронтальна лінія – тому місцями випадатиме мокрий сніг, часом дощ.

Мокрий сніг – бо передбачається похолодання до 2 морозу до 4 тепла.

Вітер нарешті вгомониться, буде змінних напрямків, невеликий або помірний. А з 10-го лютого очікується поступове потепління до +10 +16 градусів. Із 15-го лютого знову похолоднішає», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями на Тернопільщині зберігатиметься мінлива погода з тенденцією до зниження температурних показників.