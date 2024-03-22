Двоє людей ледь не загинули у пожежі на Тернопільщині

Під час гасіння пожежі у Чортківському районі врятували двох людей.

Пожежа виникла 21 березня опівночі. Горіла квартира у двоповерховому житловому будинку у селі Колиндяни Чортківського району.

Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті, пошкодив облицювання стін та стелі квартири.

Внаслідок пожежі травмовано двох людей. 69-річного чоловіка, власника квартири, з підозрою на отруєння чадним газом врятували місцеві мешканці. Його госпіталізували. 49-річного чоловіка, мешканця квартири, врятували бійці ДСНС. Його з опіками обличчя, кистей рук та верхніх дихальних шляхів також доправили до медичного закладу.

Під час гасіння врятовано будинок, а також проведено евакуацію двох мешканців квартири на другому поверсі.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.