На Тернопільщині за адмінправопорушення, пов’язані із корупцією, до відповідальності притягнуто 154 особи. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Судами, за участі прокурорів, постановлено рішення у 327 справах, до відповідальності притягнуто 154 правопорушники, рішення судів щодо яких набрали законної сили.

Так, працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, за погодженням з прокуратурою області, направлено до суду протокол про вчинення державним службовцем категорії «Б» Тернопільської обласної державної адміністрації правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне, без поважних причин, подання е-декларації за 2018 рік). За принципової та обґрунтованої позиції прокуратури області Тернопільським міськрайонним судом винесено постанову, якою державного службовця визнано винним у вчиненні зазначеного правопорушень та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Нещодавно рішення набрало законної сили.

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері запобігання корупції акцентувалася увага на виявленні правопорушень, пов’язаних з корупцією у діяльності посадових осіб вищої категорії, правоохоронців.

Зокрема, складено та направлено до суду 56 протоколів щодо посадовців категорії «Б» та «В», 9 протоколів стосовно депутатів обласної ради, 16 – діючих та колишніх працівників правоохоронних органів.