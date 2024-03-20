Оштрафували і забрали землю: депутата з Тернополя покарали за надто дорогий подарунок

За корупційне правопорушення притягнуто до відповідальності депутата Тернопільської обласної ради, який одержав у подарунок землю.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Правоохоронці склали два протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, щодо депутата Тернопільської обласної ради стосовно депутата Тернопільської обласної ради за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо подарунків).

Встановлено, що депутат у травні 2023 року одержав у подарунок дві земельні ділянки, що розташовані у селі Байківці Тернопільського району.

“Вказані подарунки не відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, вартість кожної ділянки перевищує визначену законом межу, допустиму для отримання подарунка особою, що виконує функції місцевого самоврядування, а дарувальники не є близькими особами депутата, що є порушенням вимог ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції»”, – зазначають у прокуратурі.

Відтак, Тернопільським міськрайонним судом депутата облради визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією земельних ділянок.

Рішення суду не набрало законної сили.