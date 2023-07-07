Десять загиблих, 45 поранених: у Львові завершили пошукові роботи на місці влучання російської ракети. ФОТО

Унаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Львові загинуло 10 людей, ще 45 – отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару росіян по багатоповерхівці у Львові завершені, повідомив в Telegram у п’ятницю, 7 липня, міністр внутрішніх справ Ігоря Клименко.

Внаслідок влучання у будинок загинуло 10 людей, ще 45 – отримали поранення. Серед них троє дітей.

“Дякую рятувальникам, поліцейським, комунальникам та всім небайдужим, хто долучався до цілодобового розбору завалів”, – написав Клименко.

Як уточнив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, 16 постраждалих внаслідок атаки ушпиталили.

“Де це було безпечно, представники поліції, соцслужб та ЖКГ допомогли місцевим мешканцям забрати з квартир особисті речі”, – зазначив голова ОВА.

Унаслідок російського ракетного удару, окрім зруйнованої багатоповерхівки, пошкоджень зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищі навчальні заклади, санаторна школа, електропідстанція. Також були пошкоджені півсотні автомобілів.

У місті оголосили дводенну жалобу в пам’ять про загиблих. Місцева комісія з надзвичайних ситуацій вирішила виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань.