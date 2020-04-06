На Тернопільщині на коронавірус захворіли 44 медики.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Найбільше інфікованих медиків – у Монастириському районі (35 осіб). Ще двоє – у Заліщицькому районі, чотири -у Кременецькому. По одному – у Козівському районі та Бучацькому районах. Ще в одного лікаря виявили коронавірус у Тернополі, проте його захворювання не пов’язане із професійною діяльністю. Це стоматолог, котрий, найімовірніше, заразився вірусом під час поїздки до Австрії.

Нагадаємо, всього станом на 10 годину 6-го квітня в області було зафіксовано 160 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

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