На Тернопільщині на коронавірус захворіли 44 медики.
Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Найбільше інфікованих медиків – у Монастириському районі (35 осіб). Ще двоє – у Заліщицькому районі, чотири -у Кременецькому. По одному – у Козівському районі та Бучацькому районах. Ще в одного лікаря виявили коронавірус у Тернополі, проте його захворювання не пов’язане із професійною діяльністю. Це стоматолог, котрий, найімовірніше, заразився вірусом під час поїздки до Австрії.
Нагадаємо, всього станом на 10 годину 6-го квітня в області було зафіксовано 160 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
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