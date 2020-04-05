У Тернопільській області в ще одній лікарні в районі масово фіксують коронавірус серед медичного персоналу.

Раніше від коронавірусу злягли медики Монастириського району – їхня кількість уже доходить до чотирьох десятків. А тепер аналогічний сценарій розгортається в Почаєві, повідомляє ТСН. Недугу діагностували у чотирьох медсестер. І тепер 27 контактних медиків зачинили на обсервацію.

Почаївська лікарня зачинена на замок разом із персоналом усередині. Замість пацієнтів, там двадцять семеро контактних медиків, зачинених на обсервацію. Вони лікували хвору дитину на коронавірус, не відаючи про її діагноз. Двоє з них – уже хворі. «Двоє в лікарні, двоє – вдома під спостереженням сімейного лікаря. Усі в задовільному стані, легкий ступінь», – заявив головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер.

Першими злягли санітарки, зізнаються тамтешні медики, бо геть не мали засобів індивідуального захисту. Іще у березні у них не було навіть масок, розповідає Тетяна Демчук , яка працює в рентгенкабінеті. «Нам видавали перших чотири маски на пів місяця. А потім дали тридцять масок нам на два тижні. Халати одноразові ми купили за свої кошти в аптеці», – розповідає жінка.

Із відчаю, медичка вирішила самостійно пошити собі захисний костюм. «З дощовика і тканина з гумою, я от скомбінувала захист», – розповідає Тетяна.

Містяни терміново кинулися складати гроші, щоби закупити для лікарні найнеобхідніше. Бо, як з’ясувалося, саме цей заклад – одна з опорних лікарень для боротьби з коронавірусом під час першої хвилі епідемії.

«Ми бачили, що у них немає всіх необхідних речей, вони не можуть нормально виїхати на виклики, бо вони не мають спецзахисту і відповідно з цього почалися збір цей коштів», – каже волонтерка.

Ситуація в місті наближається до критичної, обурюється міський голова Почаєва. Лікарня закрита, у ній на обсервації – медики. Якщо завтра виявлятимуть нових хворих, не зрозуміло куди їх розміщувати.

А от родичі хворої на коронавірус дитини, від якої начебто інфікувалися медики, не певні, що винне їхнє маля. Запевняють, дитина лише добу була з мамою в почаївській лікарні. Наступного дня її перевели до Тернополя, де діагностували в обох недугу. А от у шести контактних її родичів лабораторні аналізи не підтвердили діагноз коронавірус. Тепер люди гадають, чи не в самій лікарні чи поліклініці дитина підхопила хворобу. «Ми ж всі контактували з дитинкою. У нас не виявлено ні в кого віруса. І просто дивно, як за одну ніч могли всі раптово захворіти лікарі від дитинки», – каже родичка дитини.

Інфекційне відділення Почаївської лікарні розраховане лише на сім місць, два з яких уже зайняті хворими медиками. З апаратами штучної вентиляції легень теж кепсько, з двох справний лише один.

Світлана Павук, ТСН

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