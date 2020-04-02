Відкритий лист президентові України Володимиру Зеленському від громади м. Монастириська щодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районі опублікувала місцева громадська активістка Світлана Безділь у соцмережі “Фейсбук”.

У листі також відеозвернення медиків, жителів району, активістів, повідомляє Терміново.

Далі цитуємо лист від громади: “Шановний пане Президенте, в силу того, що Ваш ставленик – голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подає у ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом, просимо Вас втрутитись і взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі Тернопільської області! Зокрема, 25 березня під час брифінгу новопризначений голова ТОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус. Такі заяви свідчать про некомпетентність! Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою! Вони у безвиході! Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність! Як наслідок – станом на 01 квітня 77 мешканців району інфікованих на короновірус, з них 32 медпрацівникам діагностовано COVID-19. Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району. Статистика – невтішна. Тому, на жаль, містечко може перетворитися на “український Ухань”! Закликаємо Вас, Володимире Олександровичу, зреагувати на критичну ситуацію в районі й зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту!”

#COVID_19 Відкритий лист Президентові України Володимиру ЗеленськомуГромади м. Монастириська Тернопільської областіЩодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районіШановний пане Президенте, в силу того, що Ваш ставленик – голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подає у ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом, просимо Вас втрутитись і взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі Тернопільської області!Зокрема, 25 березня під час брифінгу новопризначений голова ТОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус.Такі заяви свідчать про некомпетентність!Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою!Вони у безвиході!Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність!Як наслідок – станом на 01 квітня77 мешканців району інфікованих на короновірус, з них 32 медпрацівники, яким діагностовано COVID-19.Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району. Статистика – невтішна. Тому, на жаль, містечко може перетворитися на "український Ухань"!Закликаємо Вас, Володимире Олександровичу,зреагувати на критичну ситуацію в районі й зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту! Опубліковано Світланою Безділь Середа, 1 квітня 2020 р.

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