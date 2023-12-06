На Тернопільщині із початку епідемічного сезону від COVID-19 померло дев’ятеро мешканців краю.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це старші 65-ти років люди із супутніми захворюваннями, 8 з них – нещеплені.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, на Тернопільщині минулого тижня зареєстрували майже триста нових випадків захворювання на COVID-19. Втім, загалом в області простежується тенденція щодо зниження рівня захворюваності.

«За звітний тиждень зареєстровано 277 випадків захворювання на COVID-19, що складає 5,3% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня на 24,1%, 277 випадків проти 365. З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 10,1% – 28 випадків».

В області фіксують зменшення кількості хворих на грип і ГРВІ. За інформацією епідеміологів, кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 8,3%, 5209 випадків проти 5682.