Одноразову грошову допомогу на лікування та реабілітацію отримали ще дев’ятеро військовослужбовців Тернопільської міської територіальної громади. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 29 травня.

Положення «Про надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади» у міськраді прийняли у кінці минулого року. Її розмір становить 10 000 гривень. Кошти можуть отримати тернопільські військовослужбовці, які беруть чи брали участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та при цьому отримали поранення внаслідок контузії, травми або каліцтва та потребують лікування (реабілітації) після першого січня 2024 року. З початку року таку допомогу вже отримали 37 військовослужбовців.

На засіданні виконкому 29 травня до вказаного положення внесли зміни. Як пояснив начальник управління соціальної політики Віталій Хоркавий, відтепер таку ж допомогу можуть отримати військовослужбовці, які отримали поранення раніше, але проходили лікування у 2024 році. Для отримання коштів до переліку необхідних документів треба буде додати ще довідку з лікарні про проходження лікування. Відповідно до внесених змін, окремі пункти та додатки положення виклали у новій редакції: «додаток 2 до Положення доповнити словами наступного змісту «копія довідки закладу охорони здоров’я про проходження лікування (реабілітації) у зв’язку із отриманим пораненням внаслідок контузії, травми або каліцтва, виданої на дату звернення».