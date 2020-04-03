Лікарі та медсестри, які працюють з хворими на COVID-19, отримуватимуть надбавку до заробітної плати. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, виплати медиків збільшать утричі.

Як повідомив під час наради начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук, утричі більші зарплати отримають усі лікарі та медсестри, які надають допомогу хворим на коронавірус в області. Наразі інфікованих COVID-19 лікують у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, міській дитячій лікарні, а також у лікувальних закладах п’яти районів області.

«Ці люди ризикують не лише здоров`ям, а й життям, тому їхня праця має бути належно оцінена! Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, медичні та інші працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (Covid-19), отримають утричі більші зарплати. Зокрема, збільшені виплати отримають працівники закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19), працівники спеціалізованих бригад центрів екстреної медичної допомоги. А також – працівники державних закладів охорони здоров’я, що визначені у рішеннях відповідних центральних органів виконавчої влади для надання стаціонарної медичної допомоги цій категорії хворих. Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється доплата, буде затверджено керівниками відповідних закладів охорони здоров’я».

Як ми повідомляли раніше, у Тернополі медичним працівникам, які лікують хворих на коронавірус з бюджету міської територіальної громади виплатять щомісячні десятитисячні премії.

Софія Романська