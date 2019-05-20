Практично безперервні дощі цієї весняної пори не лише принесли людям чимало дрібних і серйозніших прикрощів, а й, напевно, сприяли росту усілякої дачно-городньої рослинності та накопиченню значної кількості зеленої біомаси – корму для худоби. Усіляка парнокопитні й непарнокопитні, коневі й бикові можуть розкошувати…

Схоже, що й на деяких двоногих, прямо ходячих і (щасливий збіг!) теж “бикуватих” особин нинішня погода справляє своєрідний вплив, що можна порівняти з наркотичним. Хоча, задля справедливості, свою сутність вони норовлять демонструвати за будь-якої погоди й пори року. Та ось саме цими днями один представників цього роду влаштував справжнє ралі на тротуарі на проміжку між Надставною церквою і зупинкою громадського транспорту біля готелю “Галичина”. Відео про це звершення з’явилося на одному з місцевих сайтів. Причому на ньому видно, що водій, сповнений, напевно, почуття власної правоти й навіть гордості за зроблене, біля дамби зупинився, не кваплячись вийшов з автівки й пішов з кимось спілкуватися… На сайті одразу ж з’явилося повідомлення, що поліція розшукує його, і що за цей заїзд йому “світить” кілька протоколів і штрафів. А якщо з’ясується, що своїми діями він створював небезпеку для пішоходів, можуть на рік позбавити посвідчення водія (який жах!). Ось так – треба ще, виявляється, з’ясувати, чи становила “безбашенна” їзда тротуаром, яким, як видно з відео, йшли люди, “небезпеку для пішоходів”. Втім, начальник управління патрульної поліції в області Богдан Шевчук оперативно повідомив, що транспортний засіб встановлено і його розшукують – разом з водієм. У того, як виявилося, в “послужному списку” є несплачений штраф за попереднє порушення – проїзд на заборонений сигнал світлофора.

Припускаю, у німця чи британця могло б виникнути закономірне, на їхній погляд, запитання: чому особа дозволяє собі не сплачувати присуджений штраф і більше того – надалі цинічно (інше визначення в даному випадку важко підібрати) порушує правила? Це означає, що вона відчуває свою невразливість. І повну безкарність. Скоро, шановні панове європейці, лише казка мовиться. Або ж, можливо, норми закону діють у ваших країнах. У нас же наразі трохи не так… Той самий начальник управління в інтерв’ю одному з друкованих ЗМІ свого часу нарікав на те, що в нашому законодавстві є провали, і тому закон часто можна обійти. Наша судова ланка, на його думку, не на стороні поліції… А ще він розповів, що в тій же Німеччині поліція зобов’яже сплатити штраф, а якщо водій вдруге чи втретє порушить, змушений буде пройти «Idiotentest» для з’ясування, чи все гаразд у нього зі свідомістю (цікаво, як Deutsche Polizei кваліфікувала б випадок, про який іде мова?). А ще пан начальник висловив уже зовсім невеселу думку про те, що сама система, схоже, не хоче змін – продемонстрували імітацію бурхливої діяльності і на тому сталося…

Прикро таке читати. Це відчуття підсилюється ще й тим, що практично щодня ризикуєш зіткнутися на вулиці з такою, з дозволу сказати, свідомістю наших “шоферюг” – хоча, звичайно “ралі” тротуаром від церкви до дамби “круто” вирізняється й на цьому тлі. Як завше, не забарилися й коментарі відвідувачів сайту. Ось деякі з них:

“Пішоходи будуть п’яні, без карти тирнополянина (відповідно без права проходу біля озера), бездітні, приїжджі і взагалі, вони хто такі?!”.

“Поліція його буде шукати довго і нудно його треба було брати зразу, а зараз він десь заляже, протверезіє, а завтра скаже, що це не він був за кермом”.

“В нас не працює поліція, взагалі відсутня, тому таке поводження деяких мешканців”.

“А що ви пропонуєте, щоб люди озброювались і таких мажорчиків пристрілювали на місці? Ще поки люди терплять, але потім почнуть влаштовувати самосуд”.

“Та за таке потрібно позбавляти на право керування любим транспортним засобом! Бо штраф він сплатить і на другий день проїдеться з “вітерком” по іншому тротуарі, де буде багато людей!”.

“А хто це недороблене? Не вірю, що ніхто не знає. Дуже хочеться цьому уроду колеса пробити…”.

Як у цьому всьому не заплутатися? Провали в законодавстві… Судова ланка не на стороні поліції…”Idiotentest”… В нас не працює поліція… Поліція буде його шукати довго і нудно…

Через це й виникає в людей бажання пробивати колеса і пристрілювати на місці…

Ігор Дуда