Українські супергерої: від Котигорошка до нано-пса

03/04/2018 Розмір тексту:

В дитинстві ми часто рівнялися на когось, хотіли бути схожим на всемогутнього героя з улюбленої казки чи на чарівну принцесу, супергероя з американського фільму. Казка чи мультфільм про героя з надможливостями допомагає дітям повірити в себе, свою мрію та виховує цілеспрямованість та наполеглевість. Більшість батьків підкреслюють, що завдяки казкам про супергероїїв дитині легше пояснити де зло, а де добро.

Сьогодні для сучасних дітей вибір супегероїв величезний – від американських силачів Бетмена та Супермена, нахабних лего-нінзяго, та всезнайок Фіксиків. А чи є в українській культурі cхожі прототипи?

Котигорошко – герой дитячих казок

Це мабуть перший герой, який спадає на думку коли говориш про супергероїв в українській культурі. І досі багато фольклористів не можуть визначитись — чи це давня легенда часів Київської Русі, що існувала насправді, чи вигадана народом казка про доблесного богатиря. Звичайно, Котигорошку зі своєю булавою трохи важко конкурувати з американськими суперменами сучасних фільмів. Однак вітчизняний герой не менш цікавий.

За сюжетом казки, Котигорошко народився з горошинки та відправився у небезпечну подорож на пошуки своїх братів та сестри, яких викрав Змій. На своєму шляху він бореться з різними труднощами, зустрічає багато міфічних істот, його зраджують деякі “друзі”, але в кінці казки він знаходить своє кохання та стає царем.

До речі, вислів «за Царя Гороха» пов’язаний з цим казковим сюжетом: мовляв, був собі богатир, котрий став царем і правив справедливо, та було це так давно, що ніхто вже й не згадає.

«Котигорошко» – праобраз українського героя, переможця над злом. Його риси характеру цінні й сьогодні: стійкість, кмітливість, вірність, сімейні цінності та найголовніше – неземна сила. Також Котигорошко вчить нас пробачати, попри всі незгоди. Казка цікава й тим, що вона спонукає до пошуку додаткової інформації, аналогій в історії і причіпляє дітям любов до вивчення історії та народної міфології.

Гупало Василь – ТНМК

Над ідеєю створення сучасного національного героя свого часу задумався відомий музикант Олександр «Фоззі» Сидоренко, учасник гурту ТНМК.

«Так склалася наша історія, що загальнонаціонального геройського епосу в українців немає, він складається з різних шматочків. Тому якийсь датчик вирішив, що непогано було б написати пісню про супергероя, який об’єднав би в собі всі очікування», – розповів в одному із інтерв’ю Фоззі.

Надихнувшись участю у телевізійному проекті «Казка з татом», Олександр вирішив написати пісню-казку. Потім з’явилися сторінки героя в соцмережах, які досить швидко стали популярними. Далі – анімаційний кліп, вийшла лінія одягу і серія книг. Книга «П’ять з половиною пригод Василя Гупала» позиціонується як перша книга для дітей про українського супергероя, яка в 2016 році навіть увійшла до переліку обов’язкової літератури для учнів п’ятих класів українських шкіл.

Гупало Василь – простий мовчазний чоловік, який любить малювати, грає на кобзі та їздить на байку. Але він має надзвичайну силу, яку йому доводиться інколи використовувати, для боротьби зі злом. Тоді пензель Василя перетворюється в могутню булаву, а сам він збільшується в розмірах.

Ілюстрації до книги, як і сам кліп, створив Сашко Даниленко.

«Герой – це людина, яка не пропускає повз вуха поклик совісті чи голос справедливості. Навіть попри страх чи бажання пересидіти лихо в «хаті з краю». Тому герой може жити у кожному з нас», – каже художник.

Автори хотіли показати, що героєм може стати кожен, варто лише вірити в свої сили і в те, що «добро завжди закохає зло».

Супергерої перших українських коміксів

В Україні набирає обертів популярність коміксів, що відзначають багато видавництв та організатори фестивалю Comic Con. Саме тому на полицях книгарень з кожним роком з’являється все більше цікавих українських супергеройських коміксторі. Автори починають розуміти, громадянин починається з дитини, тому більшість з них має саме патріотичний сюжет.

У 2015 році вийшов перший національний комікс під назвою — «Українські супергерої». Ідея належить буковинській письменниці Лесі Воронюк, а малюнки створила художниця Софія Розуменко. Автори створили серію історій, які перегукуються з сучасними подіями в Україні, а прототипами героїв стали воїни АТО та волонтери. Наприклад, в першому випуску герої повинні врятувати жайворонка, який є символом України і щодня приносить сонце. Якщо вони не впораються, настане вічна пітьма.

Коміксторі має 4 головних героїв. Кобзар – образ сучасного мужнього чоловіка, втілення сильного духом ватажка, який, не зважаючи на свої вади, вміє читати думки людей. Кріп – веселий дотепний персонаж, який лікує травами. Кіборг – образ незламного воїна, змальований із одного із загиблих хлопців в Донецькому аеропорті. І Віра – дівчина-волонтер. Авторам вдалося створити супергероїв водночас і сучасними, і з українським корінням. Комікс відразу після випуску мав велику популярність.

Влітку 2017 року вийшов 4-й випуск серії графічних новел «Хранителі країни», в основу якого лягла історія окупації Криму. Комікс має 7 персонажів, а сюжет розповідає про боротьбу за основний артефакт – мирне небо. Україна в цій історії представляється як один з головних центрів світової геополітики, важливих для збереження балансу і світу. Автор текстів Ігор Роговий в одному з інтерв’ю зазначив, що основна відмінність супергероїв «Хранителів», що вони, насамперед, користуються своїм інтелектом, а потім вже зброєю та надздібностями. Супергерої коміксу: Кий – оперативний керівник, серце та мозок групи, Хорив – командир групи від міністерства оборони, Щек – юнак-вундеркінд і комп’ютерний геній та Либідь – дівчина-супербоєць. Також в історії є персонажі з кримськотатарського народу.

Нано-пес із суперздібностями

Тема супергероїв зацікавила також і українських кінематографістів. Кінокомпанія Пронто Фільм та режисер Анатолій Матешко, за підтримки ДержКіно зараз працюють над створенням фантастичного сімейного фільму «Фокстер і Макс». В основі сюжету пригоди дванадцятирічного хлопчика та пса-супергероя. Стрічка з’явиться в прокаті 25 жовтня цього року.

Головний герой стрічки – школяр Макс, який таємно закоханий в однокласницю Соню та мріє про собаку. Ще він гарно малює і захоплюється коміксами, і одного разу у нього з’являється можливість здійснити справжній супергеройський вчинок, а допомагає йому в цьому справжній пес-супергерой Фокстер. Пес же виникає з графіті, намальованого Максом нанотехнологічними фарбами.

Собака має надзвичайні здібності: за долю секунди «зчитує» фізичний та психологічний стан людини, може стати невидимим, рухає предмети поглядом. Зараз за Фокстером можна спостерігати на його каналі YouTube, де він зустрічається з цікавими людьми та розповідає про свої пригоди. А які ще надможливості має Фокстер, та які пригоди чекають на Макса в фільмі, побачимо уже цієї осені.

«Це кіно про дружбу, насамперед. Головні герої – хлопчик Макс і його нанотехнологічний робот Фокстер, який може перетворюватися на справжню собаку. У фільмі буде багато елементів екшену, а також драми і комедії», – кажуть продюсери фільму.

За словами творців стрічки, «Фокстер і Макс» буде цікавий не лише дітям, але й дорослим. Батьки відкриють у своїх дітях щось нове та прислухаються до їхніх мрій, а діти уважніше придивляться до дорослих. Як розказав режисер фільму: «Головна мораль полягає в тому, що сім’я, любов і довіра – це найцінніше в нашому житті. А ще, віра в себе та справжня дружба здатні перемогти зло і врятувати світ».