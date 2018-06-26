Тернополяни зможуть зазирнути в очі Всесвіту
Така нагода трапиться на виставці «Простір» Ольги Баландюх. Незабаром — цієї п’ятниці, художниця представить її у тернопільському «Бункермузі». Початок відкриття експозиції о 19:00.
— Я дуже закохана у Природу, Космос. Вони мене надихають, доповнюють, творять. Мені хотілося передати у роботах свої враження, емоції, почуття, бачення», — каже Ольга Баландюх.
Свої полотна мисткиня створює у жанрі абстракції. Через кольори, форми, фактури передає своє враження, ділиться своїми міркуваннями про велич природи. Серед її картин: «Під покровом ночі», «Очі всесвіту», «Велич лісу», «Зимове сонце»…
Ольга Баландюх (Ольвія) народилася 25.07.1995 у Дрогобичі. Закінчила музичну школу по класу скрипки та Дрогобицький державний музичний коледж ім. В. Барвінського по факультетах скрипка та вокалу. Живе у Львові, навчається у ЛНАМ на кафедрі дизайну середовища. Пише вірші та музику, вокалістка рок-гурту SkyStealer.
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