Погода готує сюрпризи мешканцям Тернопільщини

24/02/2017 0
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Мінливу погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині. Температурні показники коливатимуться від нуля до десяти градусів тепла. Також не обійдеться без дощів, місцями в регіоні можливий мокрий сніг.

         Плюсова температура повітря на Тернопільщині протримається недовго, вже цими вихідними передбачають нічні заморозки, а потім незначне зниження температури повітря. Мінливість погодних умов – норма для кінця зими і початку весни, – кажуть метеорологи. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями дощитиме. «У західному регіоні передбачається хмарна погода з проясненнями у передобідню пору. Температура повітря: вночі – від нуля до чотирьох градусів тепла, вдень – від п’яти до десяти градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру 12 – 14 метрів за секунду. По всій території регіону можливі невеликі дощі, а вранці туман і незначне погіршення видимості».

          Метеорологи кажуть: початок цьогорічної весни буде багатим на опади.

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