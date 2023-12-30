Щороку мільйони вантажних автомобілів долають мільярди кілометрів по всьому світі. Вони роблять це у любий час та у любих умовах. Вони перевозять товари та матеріали, які допомагають людям заробляти гроші, бути ситими, одягненими, здоровими та щасливими.

Звісно, усі ці мільярди кілометрів компенсуються доглядом та ремонтом. І без цього – ніяк. Бо сучасні машини стали такими складними, що почали нагадувати живих істот, що потребують уваги та догляду. І якщо ви – власник або водій вантажівки, ви знаєте це як ніхто.

Правильний догляд допомагає продовжити термін служби вантажного автомобіля, бо служба його активна та не проста. І у саме у ваших інтересах, щоби вона була якомога довшою та безпроблемною.

Отже, давайте розглянемо деякі речі, які ви можете зробити, щоб продовжити термін служби своєї вантажівки:

1. Використовуйте правильні моторні оливи

Небажане тертя в двигуні або шасі вантажівок спричиняє знос, який, звичайно ж, може призвести до передчасної поломки. Використовуючи правильне мастило, ви уникаєте зайвих витрат на ремонт.

Чисто конструктивно, дизельний двигун вантажівки отримує постійне змащування під час роботи. Моторне мастило зменшує тертя між рухомими частинами, зокрема між поршневими кільцями та стінками циліндрів.

Але, крім уникнення зайвого зносу від підвищеного тертя, моторна олива зменшує і потужність, необхідну для подолання цього тертя поршнями двигуна. Це залишає більше потужності для руху самого автомобіля, що дозволяє вашій вантажівці працювати помітно ефективніше.

Моторна олива також зменшує тепло, яке утворюється через небажане тертя, і допомагає відводити його (та інше тепло, яке виробляє двигун) через масляний радіатор.

Важливим є і те, що сучасні моторні оливи містить присадки, які допомагають очистити захищені деталі, видалити бруд та інші відкладення. Це особливо важливо для сучасних дизельних двигунів з низьким рівнем викидів.

Частота, з якою ви замінюєте моторну оливу у вашій вантажівці, зазвичай визначається виробником. Інтервали заміни коливаються від 10 000 км до 50 000 км залежно від віку, стану та використання автомобіля. 25 000 км є звичайним для багатьох важких вантажівок.

Завдяки моторним оливам, спеціально розробленим для роботи з великим навантаженням та великими термінами заміни, ви можете збільшити проміжок часу між

2. Використовуйте правильну трансмісійну оливу та трансмісійні рідини

Вантажівки мають окрему подачу масла для змащування механічної коробки передач. Моделі з автоматичними коробками передач використовують рідину для автоматичних трансмісій.

У механічних коробках передач вантажівок зазвичай потрібно міняти масло кожні 48 000 км – 80 000 км.

Автоматичні коробки передач можуть мати довший інтервал заміни рідини від 96 000 км до 160 000 км.

Високе тертя в коробці передач може спричинити її швидке зношування та поломку. Звісно, що це призведе до того, що вантажівку буде знято з дороги для дорогого ремонту. Високоякісна трансмісійна олива допоможе помітно покращити довговічність коробки передач.

3. Підтримуйте належний тиск у шинах

Правильний тиск у шинах для середньої та великої вантажівки зазвичай становить від 8 бар (116 PSI) до 9 бар (131 PSI). Рекомендоване число зазвичай вказано десь на транспортному засобі або в посібнику користувача.

Тиск слід перевіряти коли шини холодні (перед використанням). Якщо шина надмірно накачана, її зчеплення з дорогою та здатність поглинати нерівності помітно знижуються. Контроль та керування автомобілем можуть погіршитись, а сама шина може стати більш схильною до проколів і зносу, особливо в центрі протектора.

Коли тиск у шині, навпаки, падає (що буває куди частіше), вона стає не здатною витримувати вагу автомобіля,що, у свою чергу, негативно впливає на здатність автомобіля до прискорення, його керованість і здатність гальмувати. Пляма контакту шини з поверхнею дороги збільшується, спричиняючи підвищене тертя на зовнішніх краях протектора, що призводить до передчасного та нерівномірного зносу. Швидке нагрівання може призвести до того, що шина раптово лопне під час руху. Це теж може бути дуже небезпечним.

Саме тому дуже важливо щотижня (або навіть частіше) перевіряти шини вашої вантажівки. Це мінімізує їх знос та підвищує вашу безпеку.

4. Дотримуйтеся регулярного планового обслуговування

Крім регулярної заміни моторної оливи, трансмісійних рідин або мастила коробки передач, кожна вантажівка має графік обслуговування, якого слід дотримуватися, щоб продовжити термін служби автомобіля.

Частота та зміст графіка обслуговування можуть відрізнятися залежно від моделі, виробника та використання. Однак саме регулярне обслуговування допоможе вашій вантажівці прослужити довше.

Регулярне технічне обслуговування, дотримання правильного тиску у шинах, уникнення перевантаження, регулярна заміна моторної оливи та змащування рухомих частин якісними мастилами, а також утримання автомобіля в чистоті та порядку – усе це важливо для досягнення тривалого терміну служби вантажівки.

Дрібниць тут немає. Є лише щоденна рутина та розпорядок, якого треба дотримуватись. Розмірене, сплановане життя без пригод та надзвичайних ситуацій – найкращий стиль життя, як для вантажівки, так і для її водія.

Джерело – https://trucker-boss.com