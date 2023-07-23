Вступна кампанія у тернопільських університетах триватиме до кінця липня. Абітурієнти можуть подавати заявки дистанційно через електронний кабінет. Втім, в університетах діють консультаційні центри для вступників.

Вищі навчальні заклади приймають абітурієнтів за результатами НМТ, – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. На окремі спеціальності в університетах передбачені додаткові випробування, до прикладу, творчі іспити.

«Подання заяв триває з 19 по 31 липня. Цього року абітурієнти можуть подати не більше 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 15 заяв на платне навчання. Під час конкурсу застосовуватиметься пріоритетність. При поданні заяв на бюджет абітурієнт надає пріоритетність від 1 (найбільш бажаний варіант) до 5. Відповідно, за обраною пріоритетністю визначається черговість розгляду. Після подання заяви вже пріоритетність змінити неможливо».

Додамо, на Тернопільщині національний мультипредметний тест складало понад 5 тис. вступників. Це майже удвічі менше, ніж кількість учасників ЗНО попередніми роками. Чимало абітурієнтів вступає за кордоном.