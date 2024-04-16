Майже дев’ять тисяч випускників Тернопільської області зареєструвалися на проходження національного мультипредметного тесту. Основна сесія тестування проходитиме з 14 травня до 25 червня, додаткова – у липні.

– 11 квітня завершилася реєстрація на основну сесію НМТ, – повідомив «Файному місту» Юрій Шайнюк, заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної освіти. – Станом на 12 квітня в області було зареєстровано 8870 учасників, але це не остаточна цифра, оскільки частина документів була відхилена і до 15 квітня учні мали право внести до них зміни і перереєструватися. За даними регіонального центру, частина документів ще в обробці, тобто вказана цифра може бути дещо більшою. Приблизно стільки ми й планували учасників – майже дев’ять тисяч.

Серед предметів на вибір, як розповів Юрій Шайнюк, найбільше у нас зареєструвалося на англійську мову – 2800 учасників. На другому місці географія – більше 2600, біологія – близько півтори тисячі. Дуже мало на інші іноземні мови. Мало учасників з фізики і хімії – більше 150 осіб.

Тепер в області працюють над створенням пунктів тестування, які називаються тимчасові екзаменаційні центри. Їх в області планується близько 30. Орієнтовно до 7 травня кожен учасник на своїй персональній сторінці отримає запрошення на НМТ.

З 10 до 15 травня триватиме реєстрація на додаткову сесію НМТ для тих, хто з поважних причин не зміг зареєструватися на основну сесію. Додаткова сесія тестування пройде у липні.