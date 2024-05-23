На Тернопільщині розпочалося складання національного мультипредметного тесту. Повітряні тривоги чи вимкнення електроенергії можуть перервати іспит.

Як діяти в такому випадку, розповіла на брифінгу начальниця департаменту освіти і науки ОВА Ольга Хома.

«З 18 травня у нас розпочалися вступні випробування. Усіх часників хвилює питання із відключенням світла. Відбулися відповідні наради, і було прийняте рішення щодо невідключення електроенергії у дні проведення НМТ. У випадку екстреного відключення усі пункти тестування забезпечені генераторами, що дає змогу мати електроенергію. Якщо лунає повітряна тривога, усі учасники спускаються в укриття, після її завершення повертаються до виконання завдань. Якщо тривога є тривалою, тоді учасники змушені зареєструватися на додаткову сесію і проходити цей тест повторно. Ми сподіваємося, що таких тривалих тривог не буде».

Отже, на Тернопільщині усі пункти тестування забезпеченні генераторами. Втім, у разі їхнього неспрацювання, НМТ можна буде скласти у повторній сесії.