Як ми повідомляли, вночі з 15 на 16 січня у селищі Білокриниця, що на Кременеччині, стався вибух. Бойова граната Ф-1 була прикріплена до вхідних дверей місцевої селищної ради.

Селяни чули вибух, а уже зранку 16 січня, коли староста прийшов на роботу, побачив вибиті вікна та двері ради і викликав поліцію. 17 січня у поліції повідомили, що затримали ймовірного підривника. За інформацією правоохоронців, ним виявився 26-річний місцевий житель, який не пояснив мотивів такого вчинку.

Під час огляду мобільного телефону підривника виявлено фото гранати, зроблене зловмисником за кілька годин до вибуху. Крім того, у його помешканні знайшли два запалювально-димових патрони.

У селі, звідки родом і підривник, і староста, виданню “Тернополяни” розповіли більше. Як з’ясувалося, чоловік, якого підозрюють у злочині, воював на передовій, був демобілізований через поранення. Його батько також був на фронті, але загинув. У той час, кажуть місцеві, староста ходив по селу і роздавав повістки. За словами жителів, у селі не лишилося жодного чоловіка…