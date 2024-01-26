У Тернополі таксист не пропустив колону, яка супроводжувала автомобіль із загиблим захисником. ВІДЕО

У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів).

Здавалося б, просте правило. Але чомусь водії нерідко нехтують ним, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

До прикладу, нещодавно на проспекті Злуки, під час супроводу колони автомобілів, водій легковика не забезпечив безперешкодний проїзд та не надав перевагу в русі службовому авто, яке рухалося з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

Патрульні зупинили керманича, провели профілактичну бесіду та склали відповідні адміністративні матеріали на водія.

“Чи не щодня ми здійснюємо супровід полеглих Героїв вулицями міста. Тож будьте уважними, стежте за дорожньою обстановкою, щоб вчасно зреагувати на її зміну”, – наголошують у патрульній поліції.