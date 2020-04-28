Тернопільські підприємці влаштували автопробіг вулицями обласного центру.

Вони вимагали дозволу на відновлення діяльності з початку травня. Відповідне звернення протестувальники адресували міському голові, керівнику ОДА та Кабміну.

Колона автомобілістів стартувала на вулиці Живова в обласному центрі. Загалом дорогами Тернополя одночасно проїхало більше сотні водіїв. Автопробіг організували, щоб захистити малий і середній бізнес від занепаду, – розповів співорганізатор акції Юрій Лихач. Інакше — багато підприємців може втратити бізнес.

“Ми не можемо далі перебувати у простої, оскільки завершуються наші ресурси і можливості. Багато наших працівників теж вже витратили всі заощадження. Потрібно працювати, бо може настати такий період, що багато-хто не матиме ресурсу відновити діяльність. Бізнес багатьох із нас вже зазнав значних збитків. Ми просимо дозволу на відновлення роботи з початку травня. Чекаємо, щоб влада нам дала відповідні умови”.

Учасники автопробігу зустрілися з міським головою Сергієм Надалом. Під час наради спільно шукали шляхи вирішення із ситуації, що склалася.

“Наш малий та середній бізнес опинився в складних обставинах, зумовлених карантином. Без доходу залишилося багато українців, зокрема і тернополяни. Я хочу наголосити, що рішення про послаблення карантину і зняття обмежень з роботи малого та середнього бізнесу приймає лише Уряд. Таке рішення мають обговорити уже на найближчому засіданні у середу, 29 квітня”, – наголосив Сергій Надал.

Також він додав, що в місті буде створена робоча, група, яка готуватиме план виходу з карантину.

Софія Романська

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