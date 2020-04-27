Урочистих лінійок і масового зібрання школярів з нагоди завершення навчального року не буде. Останній день навчання кожна школа Тернополя обиратиме самостійно.

Про це повідомили в міському управлінні освіти.

Міністерство освіти і науки України пропонує завершити навчальний рік дистанційно 29 травня. Учні четвертих і дев’ятих класів державну підсумкову атестацію складати не будуть. А от одинадцятикласникам ЗНО не уникнути. Втім, коли воно відбудеться, наразі не відомо. МОН пропонує два варіанти складання ЗНО: в середині або наприкінці літа.

“На жаль, епідемія коронавірусу змінює наші плани. Маємо знайти сили і прийняти це. Зараз головне, щоб людей, які захворіли, було якомога менше. І маємо робити для цього все”, – наголосив на брифінгу міський голова Сергій Надал.

Додамо, зовнішнє незалежне оцінювання цього року пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту.

Софія Романська

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