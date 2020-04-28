За виконанням постанови Кабінету Міністрів України №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 стежать тернопільські правоохоронці.

З початку запровадження карантину співробітники поліції неодноразово проводили зустрічі та бесіди з суб’єктами господарювання щодо недопущення порушень встановлених обмежень та рекомендували здійснювати торгівлю в режимі онлайн із застосуванням адресної доставки замовлень.

Зокрема, поліцейські спільно з працівниками управління муніципальної інспекції перевірили законність роботи під час карантину закладу швидкого харчування «Макдональдс» та гіпермаркету «Епіцентр».

За результатами перевірки «Макдональдс» припинив обслуговувати клієнтів та приймати замовлення у МакДрайв.

За недотримання правил карантину адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП складено на виконуючого обов’язки директора служби безпеки гіпермаркету «Епіцентр». Керівництво торгового закладу запевнило, що припинить роботу відділів з будівельними матеріалами, працюватиме лише відділ із побутовою хімією та засобами особистої гігієни. Продаж інших товарів буде здійснюватися через онлайн замовлення.

У разі встановлення фактів недотримання суб’єктами господарювання вимог картину, їх буде притягнуто до адмінвідповідальності, запевняють у поліції.

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