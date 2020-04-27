Закрити “Макдональдз” у Тернополі вирішили сьогодні на засіданні міського оперативного штабу.

До кінця карантину заклад не прийматиме відвідувачів. У разі порушення правоохоронці складатимуть адміністративні протоколи.

Щодо роботи “Макдональдзу” під час карантину надходило багато скарг від тернополян, – зазначив під час засідання міський голова Сергій Надал. Відтак цей заклад громадського харчування, як інші, повинен зупинити роботу на час карантин. За виконанням вимоги стежитимуть правоохоронці.

Додамо, компанія “Макдональдз” в Україні вирішила закрити свої заклади по всій території держави на час карантину. За інформацією прес-служби компанії, заклади громадського харчування можуть доставляти їжу додому українцям. Вони також пообіцяли забезпечити належне дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Нагадаємо, більшість закладів громадського харчування у Тернополі припинили роботу від початку карантину. Деякі з них практикують послугу доставки їжі додому.

Софія Романська

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