17 осіб серед документально вакцинованих від COVID-19 померли на Тернопільщині.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. Серед невакцинованих з 1 червня зафіксовано понад вісімсот летальних випадків.

Сьогодні в області зареєстрували 5 летальних випадків від COVID-19. Серед них вакцинованих немає.

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«Померло невакцинованих з 1 червня цього року близько вісімсот осіб, вакцинованих – 17. Летальність серед невакцинованих складає 2,7%, серед вакцинованих – 0,4%. Летальність вакцинованих в області в сім разів нижча, ніж летальність серед невакцинованих. Смертність, показник на сто тисяч складає серед невакцинованих – 75,8% на сто тисяч населення, смертність серед вакцинованих – в 44 рази нижча. Вакцинація дозволяє нам захистити людину на індивідуальному рівні», – зазначив Володимир Паничев.

Загалом від початку пандемії COVID-19 забрав життя понад двох тисяч мешканців області.

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