На Тернопільщині продовжується тенденція зі зниження захворюваності на COVID-19. Епідеміологи пов’язують її з нарощенням колективного імунітету до хвороби завдяки вакцинації.

«Ми продовжуємо перебувати в ситуації епідемії ковіду. Але на відміну від початку, у нас з’явився дуже потужний засіб, щоб захистити себе та не паралізувати діяльність області. Мені хотілося б, щоб наш регіон був в числі кращих областей, які демонструють, що завдяки згуртованості, правильному розумінню значення вакцинації, ми можемо забезпечувати абсолютно безперебійну діяльність всіх структур нашого міста і не створювати будь яких обмежень населенню», – зазначив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

Сьогодні вакцину від коронавірусу на Тернопільщині отримали майже 5 тисяч осіб. З початку кампанії однією дозою щепили майже 330 тисяч людей, дві дози препарату отримали понад 281 тисяча осіб.