Вакцинальний автобус продовжує курсувати населеними пунктами Тернопільщини. Цими днями він працював у Теребовлянській об’єднаній територіальній громаді.

Кваліфіковані лікарі проводили огляди пацієнтів у селах Гумнисько, Плебанівка, Великий та Малий Говилів. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, також на місці можна було вакцинуватися від інфекційних хвороб.

«Фахівці Теребовлянського відділу Тернопільського МРЦ ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» разом із спеціалістами Теребовлянської АЗПСМ №1 консультували жителів Теребовлянської громади з питань імунізації та здорового способу життя. А також проводили огляд пацієнтів, загалом обстежили 57 осіб. Також проводилася вакцинація усіх бажаючих. Окрім того, спеціалісти проводили швидкі тести на гепатит В і С – 11 осіб та ВІЛ/СНІД – 2 особи».

Додамо, вакцинальні автобуси курсують різними громадами Тернопільщини. Про приїзд лікарів повідомляють органи місцевого самоврядування.