Смертність вакцинованих від COVID-19 на Тернопільщині у 44 рази нижча, ніж нещеплених жителів краю.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Показник летальності нижчий у сім разів.

Від червня цього року з підтвердженим COVID-19 померло 779 мешканців краю, які не були вакциновані. Серед щеплених осіб зафіксовано 17 летальних випадків.

“Померло невакцинованих з 1 червня цього року 779 осіб, вакцинованих – 17. Летальність серед невакцинованих складає 2,7%, серед вакцинованих – 0,4%. Летальність вакцинованих в області в сім разів нижча, ніж летальність серед невакцинованих. Смертність, показник на сто тисяч складає серед невакцинованих – 75,8% на сто тисяч населення, смертність серед вакцинованих – в 44 рази нижча. Я вважаю, що кращих аргументів на користь вакцинації немає. Вакцинація дозволяє нам захистити людину на індивідуальному рівні, дозволяє знизити захворюваність”, – зазначив Володимир Паничев.

Сьогодні в області зафіксовано сім летальних випадків від COVID-19. Померлі не були щеплені від хвороби.