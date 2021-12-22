Українська блогерка Саша Бо офіційно розлучилася з Ігорем Пустовітом після шести років шлюбу.
Про це блогерка повідомила на особистій сторінці в Instagram, пишуть Факти. Вона опублікувала світлину, на якій позує у чорній сукні з розрізом та глибоким декольте.
– Офіційно розлучена, – підписала пост Саша і додала смайлик у вигляді келихів з шампанським.
У коментарях підписники почали вітати Сашу із цією довгоочікуваною подією та новим етапом життя. Сам Ігор Пустовіт поки не прокоментував розлучення.
– Ура, вітаю!
– Мої вітання. Щастя у новому житті.
– Невже це сталося!?
– Нарешті, дуже рада за вас! Тепер можете спокійно видихнути, що той весь треш залишиться лише спогадом.
– Вітаю, нехай з чистого листа почнеться ваша найкраща історія.
– Ця ідеальна сукня дійсно для феєричного початку нового етапу в житті.
– На шляху до нового щастя, – пишуть у коментарях.
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Нагадаємо, що Ігор та Саша Пустовіт оголосили про розрив стосунків у липні 2021 року. Тоді блогерка публічно заявила, що у шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.
Ігор нібито бажав їй смерті від онкології та шантажував, жінка намагалася розірвати аб’юзивні стосунки вісім разів. У свою чергу Ігор Пустовіт розповів, що колишня дружина його часто принижувала і критикувала. Екс-подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена.
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Нещодавно стало відомо, що Саша Пустовіт закрутила новий роман із лікарем-стоматологом та колишнім одногрупником Платоном Тарванським. Сама блогерка обличчя бойфренда на своїй сторінці не показує. Водночас Ігора Пустовіта запідозрили у романі з блогеркою Софією Стужук.
Нагадаємо, Саша Бо була участицею скандальної блогерської вечірки, яка відбулася у День пам’яті жертв Голодомору.
До слова, Саша Бо – перша україномовна блогерка, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Instagram. Народилася у Чорткові, де закінчила медичний коледж.
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